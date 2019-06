Bad Zwischenahn /Ekern /Oldenburg /Hamburg In seiner Kindheit und Jugend in Ekern wäre Niklas Marc Heinecke wohl nicht auf die Idee gekommen, dass er eines Tages mal in einem kleinen Boot um die Welt segeln würde. „Ich war nie besonders wasseraffin“, sagt der 31-Jährige. Im Alter von drei Jahren war er aus Baden-Württemberg mit seinen Eltern nach Ekern gezogen, wuchs hier auf und ging in Oldenburg auf die freie Waldorfschule. „In dieser Zeit war ich nur ab und zu mal zum Segeln auf dem Zwischenahner Meer, Joscha ist der große Segler von uns beiden.“ Joscha, das ist Joscha Brörmann, der Skipper der Jumar, des 13 Meter langen und vier Meter breiten Segelboots, mit dem die beiden am 11. Juni zu einer mehrjährigen Weltumseglung aufgebrochen sind.

