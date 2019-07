Bad Zwischenahn Jörg Knör ist Entertainer, Karikaturist und Bambipreisträger. Von Udo Jürgens bekam der 60-Jährige einen Kuss auf den Mund, Altkanzler Helmut Schmidt malte er in einem Flugzeug auf die Spucktüte und Weltstar Liza Minnelli brachte er im Essener Stadtwald zum Weinen. Während seiner Karriere, die vor 40 Jahren begann, hat Knör viel erlebt: Zeit für einen Rückblick, den der Entertainer auch in Bad Zwischenahn präsentieren will.