Bad Zwischenahn Wer in Bad Zwischenahn spazieren geht und den markanten Wasserturm am Fährweg ansteuert, könnte geradezu darüber stolpern: Auf dem Rasen, in zen-traler Lage des Kurortes, steht ein Gedenkstein mit einer imposanten Luftschraube des einstigen Seenotflugzeuges Do 24 von Dornier. Das ungewöhnliche Exponat, vor 34 Jahren aufgestellt, erinnert an die Geburtsstunde des deutschen fliegenden Seenotrettungsdienstes.

Dies war Anfang August 1939, also vor genau 80 Jahren. Die in ihrer Art damals wohl einmalige „Seenotstaffel 1“ wurde in Bad Zwischenahn, genauer: im Ortsteil Rostrup, aufgestellt, mit Flug- und Sanitätspersonal. Zweiter Standort war Norderney. Erster Kommandeur wurde der Oldenburger Nautiker und Flieger Karl Born, ein gebürtiger Schweizer, der auch die Erprobung geleitet hatte.

Manche in der Region kennen Born allerdings eher in einem anderen Zusammenhang: Er betrieb in den Nachkriegsjahrzehnten in Oldenburg das Ziegelhof-Kino.

Seenotrettung aus der Luft – diese neue Idee funktionierte in etwa so: Flugzeuge sichteten hilfsbedürftige Menschen im Wasser und landeten dann mit ihren Schwimmkörpern auf der Meeresoberfläche. Es ging um Besatzungen von Flugzeugen, die notwassern mussten, oder auch um Menschen von Schiffen, denen der Untergang drohte.

Vorher konnte Seenotrettung nur per Schiff erfolgen. Sofern denn die Ortung der Betroffenen und die Anfahrt noch rechtzeitig gelangen.

Weltweit einmalig

„Wir wollen mit dem Erinnerungsmal deutlich machen, dass die Aufstellung eines zivilen Rettungsdienstes mit Wasserflugzeugen unter dem Roten Kreuz weltweit einmalig war“, begründete Karl Born das Denkmal 1985 in den „Ammerländer Nachrichten“. Die Idee sei von einem jungen Franzosen und einem jungen Engländer, beide Hobby-Historiker, gekommen. Und natürlich einigen Ehemaligen aus Deutschland. Drei Nationalflaggen wehten denn auch zur Denkmal-Einweihung 1985 in Bad Zwischenahn.

Wie ist das Ganze einzuordnen? Beim Deutschen Militärhistorischen Museum (Dresden und Gatow) gab es dazu auf Anfrage unserer Zeitung keine Meinung.

Einerseits: Die Gründung des fliegenden Seenotrettungsdienstes im August 1939 – war das nicht verdächtig nah am Kriegsbeginn, den das Deutsche Reich Adolf Hitlers im folgenden Monat vom Zaune brach? War das nicht Teil der allgemeinen Aufrüstung? Schon im September 1939, einige Wochen nach Start des See-Luftrettungskommandos, stürzten dann ja die ersten Flieger nach Scharmützeln von Jägern der Luftwaffe und Bombern der Royal Air Force in die Nordsee.

Kriegsvorbereitung oder Lebensretter?

Andererseits: Die neue Einheit rettete – teils weit draußen auf See – viele Menschen, angeblich eine fünfstellige Zahl, die sonst kaum eine Chance gehabt hätten. Und nicht nur Deutsche, sondern eher im Gegenteil.

Der Zwischenahner Flugplatz-Chronist Johannes Reinike etwa berichtete aus Dokumenten von Karl Born vom Fall eines abgeschossenen Engländers – des Staffelführers Doran – am 30. April 1940 vor Stavanger/Norwegen: „Das angegebene Seegebiet wurde abgesucht, und um 20.18 Uhr sichteten wir auch ein in einem Ölfleck treibendes Schlauchboot. Die Landung erfolgte um 20.20 Uhr bei starker Dünung Stärke 3 bis 4. Das Gummiboot wurde zwischen den Schwimmern am Fallreep wahrgenommen. Im Boot befand sich ein Mann lebend (...). Der Bordfunker stieg in das Gummiboot über (...). Mittels einer Talje wurde der Mann ins Flugzeug gehoben.“

Karl Born fuhr ursprünglich zur See, hatte das Patent als Steuermann auf großer Fahrt. Seine Leidenschaft wurde dann aber das Fliegen. Mitte der 30er Jahre hatte er seine Pilotenscheine gemacht. Ab 1939 baute er in Bad Zwischenahn nach Tests das Seenotflugkommando auf, das der Luftwaffe zugeordnet wurde. Es gilt weltweit als erste Gruppe dieser Art.

Konkret wurden damals sechs Doppeldecker des Typs He 59 umgerüstet: Bordwaffen raus, Schlauchboote rein. Eine Variante des Heinkel-Modells gilt als weltweit erstes Seenot-Rettungsflugzeug.

Der Platz in Bad Zwischenahn/Rostrup war noch neu. Er war nicht sehr weit von der Küste entfernt und er hatte einen Standortvorteil: das Zwischenahner Meer. Auf dem friedlichen Gewässer konnten praktisch jederzeit Wasserflugzeuge wie die He 59 starten und landen. Betonbaureste am Rostruper Ufer weisen auf diese Zeit hin. Alte Zwischenahner wissen zu berichten, dass bei Flaute spezielle Boote quer über den Binnensee brausten, um Wellen zu erzeugen: Dann fiel den etwas klobigen Kufen-Flugzeugen das Abheben leichter.

Heute: Helikopter statt Wasserflugzeug

So etwas ist heutzutage natürlich nicht mehr nötig. Die Luftrettung auf See basiert in Deutschland auf Hubschraubern. „Die Marine übernimmt den Such- und Rettungsdienst über See“, erläuterte Hauptbootsmann Nils Köbernick als Sprecher. Das ist unter „Such- und Rettungsdienst“ (SAR) bekannt. Die Marine unterstütze dabei auch den zivilen Rettungsdienst sowie den Seenotrettungsdienst der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. „Konkret bedeutet dies, dass die Marineflieger, wann immer zivile Luft- und Seeretter an ihre Grenzen kommen, versuchen zu helfen“, so Köbernick. Sie würden so auch Krankentransporte von den Ostfriesischen Inseln übernehmen, erkrankte oder verunfallte Personen von Schiffen abholen oder Verletztentransporte von See-Windparks übernehmen. Auch die Suche von Vermissten oder Schiffen könnten die Marineflieger erledigen.

Die Fäden dafür laufen in Nordholz zusammen, beim Marinefliegergeschwader 5 und Außenstellen auf Borkum, Helgoland und in Warnemünde. „Zur Verfügung stehen 20 Hubschrauber vom Typ Westland Mk 41 Sea King“, so der Sprecher. Sie hätten „einen hervorragenden Ruf als allwettertauglicher und robuster Rettungshubschrauber“.

Die Umstellung der Seenotrettung aus der Luft von schwimmfähigen Flugzeugen auf Hubschrauber – das hat auch der Pionier Karl Born, der im Jahr 2004 93-jährig starb, in den Nachkriegsjahrzehnten noch mitbekommen.

Der Flugkapitän a.D. widmete sich allerdings nach Kriegsende einem anderen Thema: der Kultur. Er gründete in Oldenburg schon 1946 den „Ziegelhof“ – zunächst als Bühne, dann Kino. „Hier trafen sich Stars. Born zählte zu den Gründern der Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Viele Ehrungen krönten sein kulturelles Wirken, wie etwa 1977 das Große Stadtsiegel, aber auch Gilde- und Bundesfilm-Theaterpreise sowie 1981 der Deutsche Filmpreis“, hieß es in einem Nachruf.

Luftschraube der Do 24

Born war auch fast 20 Jahre Vorsitzender des Luftsportvereins LVO. Dieser nutzt seit 1966 das alte Flugplatzgelände in Rostrup (Segelflug).

Und noch eines hinterließ er: eine Dokumentation des fliegenden Seenotrettungsdienstes, den er mit aufgebaut hatte. Der kleinen He 59, die am Anfang stand, folgten größere Modelle. Born selbst landete mit solchen Flugbooten, zuletzt mit der riesigen Do 24, auf dem Zwischenahner Meer. Von einem solchen Flugzeug stammt auch die Luftschraube, die das Denkmal am Zwischenahner Wasserturm ziert. Das Flugzeug dazu liegt auf dem Grund eines Sees in Frankreich.