Bad Zwischenahn Mit der Forderung nach einem „Veggie Day“ hat die Grünen-Politikerin Renate Künast 2013 in Deutschland ziemlich polarisiert. Die Forderung, in Kantinen an einem Tag in der Woche auf Fleisch zu verzichten, hatte erheblichen Anteil am Image der Grünen als „Verbotspartei“.

