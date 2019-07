Bad Zwischenahn Das Motorboot bewegt sich langsam tuckernd vom Anleger in Richtung offenes Wasser. Irgendwo in der Ferne sind die kleinen Segel der Taifun-Boote zu sehen, die zu den schnellsten und technisch anspruchsvollsten Segelbooten gehören sollen. An diesem Tag beginnt die Deutsche Meisterschaft in dieser Segelklasse auf dem Zwischenahner Meer. Hautnah dabei sein wird Rettungsschwimmer Nico Reiners, der in diesem Moment das Motorboot beschleunigt und mit hoher Geschwindigkeit auf die Taifun-Boote zuhält.