Bad Zwischenahn Ein Parkhaus an der Straße Unter den Eichen in Bad Zwischenahn, auf dem Gelände des derzeitigen Parkplatzes gegenüber der Reha-Klinik am Meer ist beschlossene Sache. Der Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn stimmte am Dienstagabend bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen dafür das als Parkdeck bezeichnete Gebäude zu errichten und dafür den Bebauungsplan zu ändern. Der Entwurf für die Änderung soll als nächster Schritt dem Ausschuss für Planung, Energie und Umwelt vorgelegt werden.

Christian Quapp https://www.nwzonline.de/autor/christian-quapp Redakteur

Redaktion Bad Zwischenahn Tel: 04403 9988 2630 Lesen Sie mehr von mir