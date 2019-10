Baltrum Hauptamtlicher Bürgermeister von Baltrum – ein Traumjob: Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, in der Mittagspause kurz zum Strand, den Feierabend mit einem Spaziergang am Flutsaum genießen, immer der untergehenden Sonne entgegen. Berthold Tuitjer sitzt in seinem schmucklosen Büro, sein Blick fällt auf die Hauptstraße der Insel, wenn man denn überhaupt von Straßen sprechen darf. Autos gibt‘s nämlich nicht, nur die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind motorisiert. Und Tuitjer hat Großes vor: eine Seilbahn soll die Insel mit dem Festland verbinden.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir