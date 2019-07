Barghorn Drei Jahre, so lange dauert die Ausbildung zum Gärtner üblicherweise. Peer Sandersfeld hat sie nach gerade einmal der Hälfte dieser Zeit abgeschlossen – und das als Prüfungsbester in Niedersachsen und Bremen. Mit der Note 1,36 beendete der 22-Jährige seine Lehre mit der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Ganz überraschend ist das nicht. Der grüne Daumen steckt dem Oldenburger, der seine Ausbildung bei der Firma Braukmann in Barghorn machte, in den Genen.