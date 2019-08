Barßel Ursula Kruckemeyer hat schon an vielen Orten gelebt. Die gebürtige Bremerin hat 18 Jahre in der Hansestadt verbracht, bevor es sie beruflich in verschiedene Städte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen führte. Bei Karstadt war sie Abteilungsleiterin im Einkauf und unter anderem zuständig für Bücher und Schreibwaren.