Barßel Januar 1969. Der heutige Theodor-Klinker-Platz in Barßel gleicht einer Riesenbaustelle. Das Projekt „Neues Rathaus für Barßel“ ist in vollem Gange. „Das neue Rathaus zeichnet sich nicht nur durch Formschönheit und eine gute funktionelle Innenaufteilung aus, sondern es trägt darüber hinaus auch der positiv einzuschätzenden künftigen Entwicklung Barßels Rechnung“, heißt es am 16. Januar 1969 in der NWZ. Unter dem Titel „Neues Rathaus der Gemeinde Barßel wird in acht Wochen bezugsfertig“ berichtete die Nordwest-Zeitung an diesem Tag über die letzten Arbeiten am neuen Rathaus. Heute ist dieses „neue“ Rathaus für die jetzigen Bürger das „alte“ Rathaus und hat bald, nach mehr als 50 Jahren Betriebszeit, ausgedient. Auf einem nebenliegenden Grundstück, auf dem jetzt noch ein altes Gebäude der Arbeiter-Wohlfahrt (Awo) steht, soll in den nächsten Jahren wieder ein „neues“ Rathaus, eventuell mit dem Namen „Bürgerhaus“, entstehen. Vergleicht man die Entwicklungen, gibt es ein paar interessante Parallelen.

Heiner Elsen https://www.nwzonline.de/autor/heiner-elsen Friesoythe

Redaktion Münsterland Tel: 04491 9988 2906 Lesen Sie mehr von mir