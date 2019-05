Bekhausen Bevor es auf die Straße geht, befestigt Manuel Divé erst einmal die Kamera. „So habe ich beim Abbiegen einen noch besseren Überblick“, sagt der 32-Jährige und klettert hinauf in die Fahrerkabine des Treckers – ein Claas Axion 920. Fast zweieinhalb Meter über der Fahrbahn sitzt Manuel Divé nun, auf einem Monitor sieht er das Bild, das die Kamera übermittelt, die vorne am Fahrzeug angebracht ist. Der Bildschirm ist nicht das einzige High-Tech-Zubehör an Bord des modernen Treckers, in dessen Sitz der Fahrer aber trotzdem wie in einen bequemen Sessel sinkt.