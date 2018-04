Berlin Lässt man als Besucher der Internationalen Luftfahrtausstellung ILA in Berlin die Betonpiste mit dem imposanten Aufgebot an Zivil- und Militärjets links liegen, landet man irgendwann im Bereich „Chalets West“. In einer Art Konferenz-Container, gemeinsam von Niedersachsen mit anderen Ländern organisiert, findet man auch Aussteller aus dem Oldenburger Land – wenn man Glück hat. An diesem Tag ist ein Team des Flugzeugbau-Zulieferers Deharde aus Varel (Kreis Friesland) zugegen. Hier Gespräche zu führen, Beziehungen zu pflegen, das habe sich an diesem Gemeinschaftsstand schon 2017 bewährt, erläutert Geschäftsführer Marc Brestrich mit seinen Kollegen Bjarne Brunken, Eilert Wilken und Klaus Gerken. „Hier kann man mal in Ruhe sprechen.“

