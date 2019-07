Berlin /Oldenburg Viele Sportler und Sportinteressierte schauen am Wochenende in die Hauptstadt – und die besten der besten sind selbst vor Ort. In Berlin finden an diesem Wochenende unter dem Überbegriff „Finals“ die nationalen Titelkämpfe in zehn Sportarten statt. Insgesamt kämpfen mehr als 3500 Athleten in 197 Disziplinen um die Meistertitel. Aus dem Nordwesten dabei sind die Leichtathletinnen Ruth Spelmeyer, Lea Meyer, Josina Papenfuß, Christina Gerdes und Bonnie Andres, Schwimmer Bjarne Bambynek und Triathlet Jesse Hinrichs.