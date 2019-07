Berne Ralf Mertens steht an der Industriestraße in Berne, hinter ihm ein fast fertiger L-förmiger Gebäudekomplex: links eine große Halle für die Logistik, vorn ein Bürotrakt für die Verwaltung. „Dies ist die größte Investition in unserer Firmengeschichte“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Fischer & Plath GmbH über sein 7,5-Millionen-Euro-Projekt.