Beverbruch Bis 2012 war Klaus Grote ein Landwirt wie viele andere. Er baute vor allem Getreide an und hatte Mastschweine. „Das Problem ist, dass diese Produkte in weltweiter Konkurrenz stehen und woanders unter anderen Vorzeichen sehr viel günstiger angebaut und letztendlich auch verkauft werden können“, erklärt Grote, der den 90 Jahre alten Familienbetrieb in Beverbruch leitet.