Bockhorn „Das Verdeck hält wirklich nur den gröbsten Regen ab“, sagt Ewald Boekholt. Er ist ein großer Mann und hat sichtlich Mühe, sich in seinen winzigen Triumph Spitfire zu quetschen. Aber was tut man nicht alles, wenn man sein Auto liebt. „Der Wagen begleitet mich seit 28 Jahren. Ich habe ihn nach meinen Wünschen umgebaut“, sagt der Bremer. Er wollte den britischen Roadster gern etwas sportlicher, also hat er den Motor klassisch mechanisch getunt.

Sandra Binkenstein https://www.nwzonline.de/autor/sandra-binkenstein Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2506 Lesen Sie mehr von mir