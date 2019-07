Bockhorn Es hat noch nicht einmal nennenswert geregnet, und trotzdem sind im Baugebiet Am Urwald in Bockhorn die Pfützen randvoll. „Wenn es hier richtig schüttet, stehen die ganzen Straßen unter Wasser“, sagt eine Anwohnerin. Mehr als 40 Menschen, die im Baugebiet Am Urwald in Bockhorn wohnen, haben sich jetzt mit der NWZ getroffen, um ihrem Ärger Luft zu machen: Das Regenwasser fließt nicht ab, die Gullys sind verstopft, in der provisorischen Baustraße klaffen riesige Löcher. Namentlich zitiert werden möchten sie nicht, aber für ein Foto stellen sie sich gerne alle zusammen bei einer großen Pfütze auf.

