Bockhorn Ganz ehrlich: Dieser Laden ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Auf 100 Quadratmetern bietet Werner Gradolewski Tausende kleiner Artikel an – Aufkleber, Pailletten und Perlen, Buchstaben und Zahlen aus Holz, Wimpel und Luftballons, Styroporkugeln, Schleifen und alles, was man zum Basteln so brauchen könnte. Dazu stapelt sich in dem Sammelsurium an unterschiedlichen selbstgebauten Regalen Kinderspielzeug vom Hula-Hoop-Reifen über Rechenschieber und Straßenkreide bis zu Spielzeugautos. Der Laden an der Urwaldstraße in Bockhorn ist etwas ganz Besonderes – und sein Inhaber auch.

Sandra Binkenstein Varel

Redaktion Friesland