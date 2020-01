Bockhorn /Bornhorst Den Samstagmorgen des vergangenen Wochenendes wird Nadine Süsens aus Bockhorn so schnell nicht vergessen: Sie erlebte einen schweren Unfall auf der Autobahn 29, bei dem sie und auch die anderen Beteiligten wohl mehr als nur einen Schutzengel hatten.

Eigentlich wollte die Bockhornerin mit einer Freundin und ihrem Pferd nach Berne. „Wir haben morgens das Pferd aufgeladen. Da war alles ganz normal.“ Mit dem Pferdeanhänger ging es schließlich auf die Autobahn. In der Nähe des Parkplatzes Bornhorster Wiesen sagte ihre Freundin dann plötzlich nur: „Der Anhänger ist weg!“

Würzburgerin Schwer Verletzt Auto fährt auf A29 in abgerissenen Pferdeanhänger

Nadine Süsens konnte es nicht fassen. Sofort fuhren sie rechts ran, hielten auf dem Pannenstreifen an und stiegen aus. Es war noch dunkel und der Pferdeanhänger lag auf der Seite auf der Autobahn. „Im ersten Moment war das wie in einem Horrorfilm“, sagt Nadine Süsens.

Das Tier hatte sich aber schon aus dem Anhänger befreit, Nadine Süsens konnte es im Scheinwerferlicht der anderen Autos entdecken und rief nach dem Pferd. „Zum Glück ist es gleich auf mich zu gekommen“, sagt sie. Inzwischen hatten weitere Autofahrer mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem Seitenstreifen gehalten. Im Scheinwerferlicht schaute sich Nadine Süsens das Pferd an, zum Glück war es bis auf ein paar Schürfwunden und Kratzer unverletzt.

„Da haben wir schon aufgeatmet“, erzählt die Bockhornerin. Das Pferd war in Sicherheit, ein paar Ersthelfer kamen dazu. Den umgekippten Anhänger hätte man einfach wieder aufstellen können.

Aber da passierte es: „Erst habe ich nur ein Summen gehört aber als ich hingeguckt habe, war es schon zu spät. Es hat geknallt, geblitzt und gefunkt, alles flog durch die Gegend direkt auf uns zu. Ich hab’ nur noch die Augen zugemacht und mich mit aller Kraft ins Halfter gekrallt. Das Pferd fing an, herumzuspringen und irgendetwas hat mich am Bein erwischt.“

Eine Autofahrerin aus Würzburg war so gut wie ungebremst in den auf der Straße liegenden Anhänger gerast und der Anhänger wurde bei dem Aufprall völlig zerfetzt, die Trümmer auf der Autobahn verteilt. Der Polizei sagte die Frau, sie habe den Pferdeanhänger nicht rechtzeitig gesehen. Sie verletzte sich laut Polizeibericht schwer und kam in ein Krankenhaus, ihr Auto wurde vom Aufprall zusammengequetscht.

Auch Nadine Süsens wurde verletzt, hat Hämatome an den Beinen. Ansonsten gehe es ihr aber den Umständen entsprechend gut. „Der Schock sitzt mir immer noch in den Knochen. Wir verstehen noch nicht, wie das alles passieren konnte, aber es hätte soviel schlimmer kommen können“, sagt sie. Dem Pferd und der Freundin gehe es gut.

Der Anhänger – oder besser: das, was davon übrig ist – stehe nun bei der Polizei. Dort werde untersucht, wie sich der Anhänger während der Fahrt einfach lösen konnte. „Wir hatten auf jeden Fall mehr als tausend Schutzengel“, ist sich Nadine Süsens sicher.