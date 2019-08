Bockhorn Sechsmal gibt es den Ort Bockhorn in Deutschland. Nur zwei von ihnen sind eigene Gemeinden: Die Gemeinde Bockhorn in der friesischen Wehde und die Gemeinde Bockhorn in Oberbayern im Raum München. Die anderen sind Ortsteile anderer Gemeinden – und alle deutlich kleiner als die Friesische Gemeinde, die mit mehr als 9000 Einwohnern die größte unter den Namensvettern ist.

