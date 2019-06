Bockhorn Ping, ping, ping – schon die Handys der Sechstklässler stehen heutzutage kaum eine Minute still. Neben den vielen privaten Gruppen, in denen die Kinder und Jugendlichen ihre Freundschaften und Interessengruppen organisieren – von der Freundesgruppe über die Mädchenclique bis zur Fußball-Fangruppe – gibt es in so ziemlich jeder Schulklasse auch eine Klassen-WhatsApp-Gruppe. Das soll eigentlich so funktionieren: Wenn es etwas Wichtiges gibt, dass die Schüler wissen sollten, schreibt es jemand in die Gruppe und alle anderen können es lesen. Die Wirklichkeit sieht aber oft anders aus: In die Gruppe schreibt jeder, was er will. Was er zum Frühstück hatte, ob er heute eine lange oder eine kurze Hose anzieht, oder, manchmal, mitten in der Nacht: „Ich kann nicht schlafen.“ Auf jede Nachricht gibt es zig Antworten. Was da zusammenkommt, sind Hunderte Nachrichten am Tag.

