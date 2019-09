Bockhorn Ein Unbekannter hat mitten im Bockhorner Ortskern ein Kleinkalibergewehr abgefeuert: Die Schüsse trafen einen rotgetigerten Kater, der von den Kugeln schwer verletzt wurde. Die Schüsse fielen mitten in der Nacht. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag vergangener Woche, berichtet die Polizei am Donnerstagnachmittag.

