Bockhorn Warum können Frauen nicht einfach aufhören, sich selbst zu sabotieren, sich kleiner zu machen, als sie sind und ihr Licht immer unter den Scheffel zu stellen? „Wir sind eben so erzogen worden, bescheiden zu sein“, sagt Sabine Schicke. Die Redakteurin der Nordwest-Zeitung in Oldenburg gibt seit vielen Jahren Seminare für Frauen. In Bockhorn hat sie jetzt ihr Geheimnis für ein gesundes Selbstvertrauen verraten.

