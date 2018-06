Bockhorn Was ist in der Nacht passiert, in der ihr Sohn rund zehn Meter tief in den Tod stürzte? Diese Frage quält Sandra Lueken aus Bockhorn seit fast einem Jahr. Am 17. Juni vergangenen Jahres ist Marcel Lueken abends losgegangen, um Freunde zu besuchen. Er kam nie wieder zurück. Der 22-Jährige ist nachts auf das Dach einer Halle der ehemaligen Ziegelei an der Urwaldstraße in Bockhorn geklettert, ist durch das Dach gebrochen und fast zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er starb wenig später an seinen Verletzungen.

