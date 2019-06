Bösel /Friesoythe Der Statistik nach ist die Versorgung mit Hausärzten in Bösel in Ordnung. Denn in dem Versorgungsgebiet, zu dem Bösel gehört, gibt es nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) noch ausreichend Hausärzte. Für die Patienten, die bislang in der Hausarztpraxis von Dr. Heinz-Josef Schiffgens in Bösel behandelt wurden, ist die Statistik aber nur geringer Trost. Denn für sie bedeutet die Praxisschließung zum 30. Juni häufig deutlich längere Fahrtwege – wenn sie denn überhaupt schon einen neuen Hausarzt gefunden haben. Denn einen Nachfolger wird es – trotz langer Bemühungen – wohl nicht geben.