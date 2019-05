Bösel Er gilt als Institution in Bösel: Dr. Heinz Josef Schiffgens führt seit 28 Jahren seine Praxis am Hölker Weg – ein waschechter Landarzt, der die Patienten auch mal außerhalb der Sprechstunden empfing. Aus den Kindern, die einst in seine Praxis kamen, sind Erwachsene geworden. Viel Vertrauen brachten die Böseler dem Medizinier entgegen. In Bösel sei er gut aufgenommen worden, blickt er zurück.

