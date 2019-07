Bösel Der laufende Motor ist auch am Steuer noch sehr gut zu hören. Langsam lasse ich die Kupplung kommen und gebe etwas Gas. Die vier Zylinder reagieren prompt, knattern nun etwas lauter und der Mercedes 170 V, der mehr als dreimal so alt ist wie ich, setzt sich langsam in Bewegung. Auch das Schalten in den zweiten Gang funktioniert auf Anhieb überraschend gut. Langsam fahre ich mit dem Auto von Gerhard Bley aus Bösel über die Vidamer Straße.