Bösel Der bürokratische Aufwand war enorm: Für die geplante Erweiterung des Combi-Verbrauchermarktes in Bösel musste die Gemeinde ein umfangreiches Einzelhandelsgutachten erstellen lassen, beziehungsweise das aus dem Jahr 2009 stammende Gutachten musste fortgeschrieben werden. Das hatte den gesamten Einzelhandel in der Gemeinde unter die Lupe genommen und in Bezug auf die Erweiterung des Combi-Markes um 540 Quadratmeter „keinerlei Hinweise auf schädliche Auswirkungen des Planvorhabens“ festgestellt. Die Pläne für die Erweiterung waren erstmals im September 2016 politisch beraten worden. Nachdem der Gemeinderat im Dezember 2017 grünes Licht gegeben hatte, waren Erdarbeiten gestartet. Baumaterialien sind aber inzwischen wieder abtransportiert worden. Das Vorhaben ruht seit mehr als einem Jahr.

