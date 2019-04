Bohlenberge /New York Einmal auf der ganz großen Bühne stehen – davon träumt wohl jeder der leidenschaftlich gerne singt. Für Frauke Janssen aus Bohlenberge wird dieser Traum nun wahr. Zusammen mit dem Komponisten Eric Whitacre, der für seine Arbeit bereits einen Grammy Award abgestaubt hat, tritt sie am 28. April in der Carnegie Hall, einem der bekanntesten Konzerthäuser der Welt, in New York auf.

