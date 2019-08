Bohlenbergerfeld „Segelkunstflug ist ein bisschen wie Achterbahnfahren, man erlebt eine unglaubliche Dynamik am Körper“, sagt André Kubasik. Der Unterschied ist nur: Ein Segelflugzeug liegt nicht auf Schienen – nach einem Looping und nach dem freien Fall muss der Pilot das Flugzeug wieder unter Kontrolle bringen, und zwar sanft: Reißt er das Steuer bei mehr als 280 Kilometer pro Stunde zu hart herum, könnte es sein, dass es in der Luft auseinanderbricht. Segelkunstflug ist nichts für schwache Nerven. Doch André Kubasik weiß, was er tut. Er fliegt, seit er 15 Jahre alt ist.

Sandra Binkenstein https://www.nwzonline.de/autor/sandra-binkenstein Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2506 Lesen Sie mehr von mir