Borkum /Emden Für Bruno Haenelt ist die Inselbahn auf Borkum so etwas wie ein täglicher Begleiter. Wenn der 77-Jährige durch seinen Garten geht, vorbei an den Apfelbäumen und dem kleinen Teich, sieht er die Schmalspurbahn, die zwischen dem Fähranleger und der Ortsmitte pendelt, regelmäßig vorbeirattern. Die Bahnstrecke führt fast direkt am Haus des Diplom-Ingenieurs vorbei.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe