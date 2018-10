Brake Vor einem Jahr überraschte das Diakonische Werk der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg mit einer Pressemitteilung. Man habe sich vom Leiter des Christophorus-Hauses in Brake getrennt, wurde darin mitgeteilt. „Der langjährige Leiter hat die diakonische Altenpflegeeinrichtung in Brake aus persönlichen Gründen verlassen“, hieß es darin. Und weiter: Michael W. hätte Diakonie-Vorstand Uwe Kollmann und den Verwaltungsrat des Christophorus-Hauses „kurzfristig um Auflösung seines Vertrages gebeten.“ Die Diakonie kündigte seinerzeit zugleich an, die personelle Neuausrichtung „für eine Überprüfung der Verwaltung, Organisation und Finanzen“ zu nutzen.

Markus Minten https://www.nwzonline.de/autor/markus-minten Redaktionsleitung Brake

Redaktion Brake Tel: 04401 9988 2301 Lesen Sie mehr von mir