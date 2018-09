Brake /Elsfleth Die achtjährige Liegezeit in Leer ist an der „Anny von Hamburg“ zwar nicht spurlos vorübergegangen. Wer aber den schmalen und steilen Niedergang ins Innere des Dreimastgaffelschoners hinabsteigt, hält für einen Augenblick den Atem an. Der luxuriös mit edlen Hölzern und Messing ausgestattete große Salon, der den Gast empfängt, ist eine Augenweide. Hier können es sich die Passagiere gut gehen lassen, das spürt der Gast.

