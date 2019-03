Brake /Elsfleth Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 Kilometern in der Stunde aus Süd-Südost. Diese mäßige bis frische Brise würde sicherlich ausreichen, um Windenergieanlagen in Bardenfleth anzutreiben. Doch die vier bereits fertiggestellten Anlagen stehen bewegungslos auf den Weiden. Bei den vier anderen Anlagen ragen nur die ersten Turmsegmente in den blauen Himmel. Ein Baustopp wurde verhängt. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hält die vorgenommene Umweltverträglichkeitsprüfung für unzureichend.

Ulrich Schlüter https://www.nwzonline.de/autor/ulrich-schlueter Elsfleth

