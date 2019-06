Brake Die Geschichte der Braker Fußballer im Bezirkspokal ist lang und erfolgreich. Schon sechsmal stand eine Herrenmannschaft aus der Kreisstadt im Endspiel. Fünfmal schnappte sie sich den Titel: in den Jahren 1977, 2006, 2007, 2008 und 2009. Die einzige Final-Niederlage setzte es im Jahr 1979. Am Samstag können die Braker das halbe Dutzend vollmachen. Das Endspiel der Bezirkspokal-Saison 2018/2019 gegen den Oberliga-Aufsteiger Kickers Emden wird um 15 Uhr auf dem Platz an der Braker Bahnhofstraße angepfiffen. Als Appetitanreger wirft die NWZ einen Blick zurück.

Wolfgang Grave https://www.nwzonline.de/autor/wolfgang-grave Lokalsport

