Brake Mit rund 80 Jahren Verspätung ist Menschen doch noch ein menschenwürdiger Abschied zuteil geworden, den ihnen die Nationalsozialisten und nachfolgende Generationen verwehrt hatten. Und zu verdanken ist das Schülern und Ehemaligen des Gymnasiums samt Geschichtslehrerin Edda Grafe. In einer würdigen Feierstunde haben sie mit geladenen Gästen und zahlreichen interessierten Brakern das „Denkmal gegen das Vergessen“ enthüllt. Unmittelbar am Eingang zum Friedhof soll es ein Ort der Erinnerung sein, vor allem aber ein Ort der Mahnung, dass es eine Menschenverachtung, wie sie auch Zwangsarbeitern im Dritten Reich erfahren mussten, nie mehr geben darf. Dies sei gerade in Zeiten eines wieder zunehmenden Rechtsradikalismus’ nötiger denn je, betonten alle Redner.

Markus Minten https://www.nwzonline.de/autor/markus-minten Redaktionsleitung Brake

Redaktion Brake Tel: 04401 9988 2301 Lesen Sie mehr von mir