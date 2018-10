Brake /Golzwarden „35 Jahre und fünf Monate hab’ ich hier gearbeitet. Und nicht ein Tag davon war langweilig.“ Da verwundert es nicht, dass Kapitän Walter Krapp auch nach Jahren im Ruhestand die Finger von der „Emma“ nicht lassen kann. Für ihn ist es die helle Freude, wenn er ab und an aushilfsweise wieder das Kommando übernimmt und das Fährschiff zwischen dem Anleger in Golzwarden und dem in Sandstedt hin und her steuert. Vor 50 Jahren hatte er das zum ersten Mal gemacht.

