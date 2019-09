Brake „Was lange währt...“ Wohl selten passt das Sprichwort so gut, wie in diesem Fall. „Vor 25 Jahren habe ich das Grundstück gekauft“, blickte Jörg Fasting beim Richtfest am Freitagnachmittag für den neuen Lidl-Markt an der Weserstraße zurück. Dabei hatte der – so sollte es Wissenschaftsminister Björn Thümler in seinem Grußwort sagen – „Vollblutunternehmer“ ein Ziel vor Augen: Das Gelände für Einkaufszwecke zu erschließen.

Markus Minten https://www.nwzonline.de/autor/markus-minten Redaktionsleitung Brake

Redaktion Brake Tel: 04401 9988 2301 Lesen Sie mehr von mir