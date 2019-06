Brake Auch wenn Dienstag und Mittwoch nur noch zwei zu sehen waren: Die Braker Flamingos haben es mittlerweile zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Tausende Male wurden Bericht und Foto der NWZ, die an Pfingstmontag exklusiv über den Besuch der exotischen Tiere berichtet hatte, online aufgerufen und der Facebook-Post der „Wesermarsch-Zeitung“ wurde reichlich geteilt – und freudig kommentiert. Und auch vor Ort an der Kleipütte an der B 212 waren interessierte Beobachter mit Fernglas, Spektiv und Kamera zu sehen. Pfingstmontag waren 15 Rosaflamingos in Brake aufgetaucht. Mehrere Leser wiesen auf die Gäste hin.

