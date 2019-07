Brake /Osnabrück Dem Braker Rechtspfleger, gegen den die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt, droht eine mehrjährige Haftstrafe: „Die Ermittlungen betreffen den Straftatbestand der Untreue, wobei der Verdacht besteht, dass es sich jeweils um besonders schwere Fälle der Untreue handelt“, teilte Staatsanwalt Christian Bagung mit. Geregelt ist der Straftatbestand im Paragraf 266 des Strafgesetzbuchs. Die Staatsanwaltschaft verbindet diesen in ihren Ermittlungen mit Paragraf 263 Absatz 3, in dem besonders schwere Fälle von Betrug geregelt sind. Diese Voraussetzungen gelten auch für Untreue. „Der Strafrahmen, den das Gesetz für einen Fall der Untreue in einem besonders schweren Fall vorsieht, liegt pro Tat bei sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe“, so Bagung.

