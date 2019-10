Brake Wenn jemand die Nummer 110 für den Polizeinotruf wählt, und dann fragt, wo er sein Fahrrad codieren lassen kann, ist das kein Notfall. Wenn jemand – wie jüngst in Oldenburg geschehen – dutzendfach hintereinander den Notruf wählt, weil er einen Fernsehmoderator wegen Beleidigung anzeigen will, fällt das sogar in die Kategorie Missbrauch des Notrufs und kann bestraft werden. Auch das wiederholte Anwählen der 110 und gleich wieder auflegen, ist kein Notfall und auch kein Spaß. Und der nervende Nachbar, der am Samstagabend die Musikanlage ein bisschen zu laut aufdreht, ist kein Fall für die 110. Wenn sich aber die Nachbarn bei ihrer Party die Köppe einhauen, sollte die Polizei besser schnell vor Ort sein. Also: Telefon 110. Manchmal ist die Unterscheidung zwischen Notfall oder nicht nicht ganz so eindeutig. Also wann sollte denn nun die Telefon 110 gewählt werden und wann nicht? Die NWZ fragte bei Klaus Lücke, Leiter des Polizeikommissariates Brake, nach.

