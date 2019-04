Brake Der Braker Hafen floriert. Damit dieser Trend auch weiterhin anhält, investiert die Hafengesellschaft Niedersachsen Ports (N-Ports) in diesem Jahr rund elf Millionen Euro. Diese Summe nannte Holger Banik jüngst beim Pressegespräch im Braker Hafenhaus (die NWZ berichtete). Zum einen sind 3,6 Millionen Euro für Investitionen bestimmt. Zum anderen seien annäherend 7,3 Millionen Euro für Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant, sagte der Geschäftsführer der Niedersachsen Ports GmbH sowie der Jade-Weser-Port Realisierungs GmbH. Er erläuterte gemeinsam mit dem Braker N-Ports-Niederlassungsleiter Harald Ludwig die geplanten Arbeiten am Standort in der Kreisstadt.

