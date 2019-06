Brake Auch wenn es kein städtisches Gelände sei, stehe die Stadt in der Pflicht etwas zu tun. Das meint zumindest SPD-Ratsfrau Ioanna Terzi. Sie hatte den Antrag eingebracht, das Bahnhofsumfeld in 14-tägigem Rhythmus zu säubern – und eine dauerhafte optische Aufwertung vorzunehmen. Da es der Deutschen Bahn offenbar nicht gelinge, der Müllflut Einhalt zu gebieten, sei es an der Stadtverwaltung selbst, die Sauberkeit am „Eingangstor zu unserer schönen Kreisstadt“ herzustellen.

