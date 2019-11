Brake Was tun, wenn ein Schiff auf der Weser brennt und Personen zu retten sind? Genau für solche Fälle trainiert die Schiffbrandbekämpfungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr Brake. Und am Dienstagabend hat sie das nicht alleine gemacht. Unterstützt wurden die Feuerwehrkameraden aus den drei Braker Einheiten von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und von der Wasserschutzpolizei. Auch N-Ports sowie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie waren beteiligt: Das BSH stellte die im Binnenhafen liegende „Atair“ zur Verfügung. Rund 50 Personen waren so in die Gemeinschaftsübung eingebunden.

