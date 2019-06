Brake Name: Ella Schmidt. Geboren am 2. Mai in Varel. Genau gesagt: auf dem Taxi-Streifen des Parkplatzes vor dem dortigen Krankenhaus. Denn in den angepeilten Kreißsaal hat es Mama Miriam Schmidt aus Brake nicht mehr geschafft. Ella wollte auf die Welt – und zwar ratzfatz und nicht erst Stunden später. Die Autofahrt von Brake nach Varel entpuppte sich für das Mädchen als zu lang: Sie wollte raus und Mama und Papa konnte sie nicht aufhalten.