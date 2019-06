Brake /Wesermarsch Endlich ein Leben im Normalformat führen. Schluss mit Klamotten, die mehr Sack als Pulli sind. Schluss mit den mitleidigen oder entsetzten Blicken und Kommentaren anderer. Schluss mit der Unsportlichkeit und zahlreichen Begleiterkrankungen, die die krankhafte Fettleibigkeit im Gepäck hat. Endlich wieder einen Job finden, im Alltag belastbar und nicht mehr belastet sein. Und auch das: Her mit einer schicken Badehose oder einem Bikini. Oder schöner Unterwäsche, vielleicht mal was mit Spitze. Rein in eine Jeans, die lange Beine macht oder in ein T-Shirt, das einen Bizeps erkennen lässt. – So oder so ähnlich ist der Stoff, aus dem die Träume adipöser Menschen sind.