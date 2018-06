Bredehorn Wenn die Menschen abends ins Bett gehen, werden sie erst richtig aktiv: Fledermäuse. Weltweit gibt es mehr als 1500 Arten, immerhin elf davon findet man auch in Friesland. Welche das sind, wo sie zu finden sind, wie sie leben und warum sie überhaupt nichts mit Vampiren gemeinsam haben, weiß Werner Gröning. Er ist beim Naturschutzbund BUND und veranstaltet unter anderem Fledermausführungen am Mühlenteich in Obenstrohe.

Christopher Hanraets Varel

