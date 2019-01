Bremerhaven Wie alt sie wirklich ist, verrät Anke Just-Knischka in aller Öffentlichkeit niemandem. Warum auch? Das tatsächliche Alter würde ihr ohnehin niemand glauben. Die gebürtige Bremerhavenerin könnte in ihrer schönen Wohnung an der Deichstraße sitzen und ihren Blick aus dem siebten Stockwerk über die Dächer der Stadt schweifen lassen. Statt dessen schmiedet die Frau Pläne, bereitet sich auf ihren nächsten Job in der Reisebranche vor.