Bremerhaven /Nordenham /Elsfleth Untergang oder Neustart? Für die „Gorck Fock“ und die an dem Projekt beteiligten Unternehmen wird die kommende Woche richtungsweisend. Am Freitag soll der fast vollständig erneuerte Rumpf in Bremerhaven ausdocken – wie es dann mit dem Segelschulschiff weitergeht, will die Marine erst danach bekannt geben. Vom Abwracken des stählernen Rohbaus bis zur Fertigstellung im Neu-Zustand scheint derzeit alles möglich.