Brettorf Deutschland ist eine Faustball-Macht – das gilt als unbestritten. In sämtlichen internationalen Wettbewerben haben die deutschen Faustballer derzeit die Titel inne, und das sowohl bei den Frauen als auch den Männern. Ob Welt- und Europameisterschaften oder World Games, in allen bedeutenden Endspielen triumphierten die Teams in Schwarz-Rot-Gold. Dabei sind die deutschen Männer mit elf WM-Titeln absoluter Rekordhalter. Aber auch die Frauen (6 WM-Titel) sowie die weibliche und männliche Jugend U 18 (jeweils 5) liegen an der Spitze in ihren Medaillenspiegeln.

Michael Hiller https://www.nwzonline.de/autor/michael-hiller Lokalsportredaktion

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2710 Lesen Sie mehr von mir